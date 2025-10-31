Der SV Blau-Rot Pratau U19 errang am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 40 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen die NSG Waldersee/Mildensee.

Wittenberg/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat der SV Blau-Rot Pratau U19 nach einem deutlichen Rückstand die NSG Waldersee/Mildensee mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Jeremy Gladosch (NSG Waldersee/Mildensee) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Dessauer konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Mohammad Kalboun der Torschütze (31.).

1:1 im Duell zwischen SV Blau-Rot Pratau U19 und NSG Waldersee/Mildensee – 31. Minute

Unentschieden. Prataus Majd Alnazzal konnte seinem Team in Minute 85 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 7

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Alnazzal den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (90.). Damit war der Triumph der Wittenberger gesichert. In Spielminute 91 handelte sich der SV Blau-Rot Pratau U19 noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Rot Pratau U19 sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Waldersee/Mildensee

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Al Falougi, Kalboun, Küpper, Alnazzal, Pötzsch, Abendroth, Mustafa, Almaao, Trenkhorst (26. Hilgenhof), Kruse

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Rintelmann (46. Richter), Klausner, Kern, Wünsche (71. Kuster), Rudolph, Presche, Gladosch, Rücker, Schmidt, Meiling

Tore: 0:1 Jeremy Gladosch (30.), 1:1 Mohammad Kalboun (31.), 2:1 Majd Alnazzal (85.), 3:1 Majd Alnazzal (90.); Schiedsrichter: Ben Szczegula (Zahna-Elster); Zuschauer: 40