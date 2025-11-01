Fußball-NOFV-Oberliga Süd: In der Partie am Samstag war die SG Union Sandersdorf gegenüber dem RSV Eintracht 1949 machtlos und wurde 1:4 (1:1) besiegt.

SG Union Sandersdorf verliert auf dem heimischen Platz mit 1:4 gegen RSV Eintracht 1949

Sandersdorf/MTU. Das Match zwischen Sandersdorf und RSV ist mit einer deutlichen 1:4 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Dominik Kruska (RSV Eintracht 1949) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Brandenburger konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Pascal Sauer der Torschütze (23.).

1:1 für SG Union Sandersdorf und RSV Eintracht 1949 – Minute 23

Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Sandersdorfer den Ball in der 60. Minute unglücklich ins eigene Tor. Dann konnte RSV noch einen Erfolg einsacken. Till Plumpe schoss und traf in der 66. Minute. Spielstand 3:1 für den RSV Eintracht 1949.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

34 Minuten nach der Pause konnte Saheed Mustapha (RSV) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 4:1 verließen die Brandenburger den Platz als Sieger. In Spielminute 84 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – RSV Eintracht 1949

SG Union Sandersdorf: Räthel – Hamella, Sponholz (79. Koto'o Djouokou), Jauck, Sauer (71. Mittmeier), Scheibe (71. Walter), Nakano (71. Exner), Choschnau, Seifert, Farkas, Mehnert (59. Schnabel)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Kruska, Mustapha, Steinborn (87. Koschembahr), Samson, Sommer (87. Vujic), Wurster (81. Yatkiner), Jupolli (68. Hauck), Güllmeister, Plumpe (81. Seeger), Fron

Tore: 0:1 Dominik Kruska (9.), 1:1 Pascal Sauer (23.), 1:2 Lennart Pascal Jauck (60.), 1:3 Till Plumpe (66.), 1:4 Saheed Mustapha (79.); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Benjamin Arnold, Louis Kehl; Zuschauer: 42