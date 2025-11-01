Madrid - Dank der nächsten beiden Treffer von Kylian Mbappé bleibt Real Madrid mit komfortablem Vorsprung an der Spitze der spanischen Fußball-Liga. Der französische Stürmerstar brachte den Rekordmeister beim 4:0 (3:0) gegen den FC Valencia frühzeitig auf Siegkurs.

Vor dem Spiel hatte Mbappé den Fans im Bernabéu-Stadion den Goldenen Schuh für den besten Torjäger Europas präsentiert, dann verwandelte er in der 19. Minute nach Videobeweis einen Handelfmeter. Am vorigen Wochenende hatte der 26-Jährige beim 2:1 im Clásico gegen den FC Barcelona noch einen Strafstoß vergeben. Per Direktabnahme erhöhte Mbappé in der 31. Minute auf 2:0. Es waren bereits seine Saisontore 12 und 13 im elften Saisonspiel.

Fehlschuss von Vinicius Junior, Volltreffer von Bellingham

Das mögliche 3:0 noch vor der Pause vergab zunächst Vinicius Junior. Der Brasilianer scheiterte mit einem Foulelfmeter an Valencias Torwart Julen Agirrezabala. Real-Trainer Xabi Alonso hatte Vinicius Junior für seine Startelf nominiert, nachdem sich der Weltfußballer heftig über seine Auswechslung gegen Barcelona beschwert und dafür dann entschuldigt hatte. Eine Minute nach seinem Fehlschuss traf Jude Bellingham (44.) dann zum 3:0.

Den Schlusspunkt gegen den Tabellen-18. setzte Alvaro Carreras (82.) mit einem sehenswerten Schrägschuss in den Torwinkel. Insgesamt ließ es Real in der zweiten Halbzeit vor dem Champions-League-Spiel beim FC Liverpool am Dienstag etwas ruhiger angehen.