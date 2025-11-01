Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 erzielten Denis Becker und sein Team VfB Germania Halberstadt 2 gegen den SV Einheit Bernburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:1) wider.

Halberstadt/MTU. 5:1 (1:1) in Halberstadt: Ganze fünf Bälle hat das Team von Denis Becker, die VfB Germania Halberstadt 2, am Samstag im Tor der Gegner aus Bernburg untergebracht.

Felix Genschmar (VfB Germania Halberstadt 2) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Bernburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 45 wurde das Gegentor durch Mohammad Wais Salehzada erzielt.

Minute 45 VfB Germania Halberstadt 2 auf Augenhöhe mit SV Einheit Bernburg – 1:1

Jano Conrad traf für Halberstadt gleich mehrmals in Minute 56, 66 und 82. Spielstand 4:1 für die VfB Germania Halberstadt 2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Bereits fünf Spielminuten darauf konnte Conrad (Halberstadt) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Mit 5:1 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. Die Halberstädter sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SV Einheit Bernburg

VfB Germania Halberstadt 2: König – Genschmar, Menge (56. Lippoldt), Theile (86. Rumlich), Tunsch, Wenig, Eckert (81. Qaderi), Dannhauer, Conrad, Platz, Wiedenbein

SV Einheit Bernburg: Käding – Kohl, Pundzin, Walter (62. Henze), Ehrich, Krüger, Schaaf, Salehzada (57. Schwarz), Fischer, Kupka (74. Malz), Haiduk

Tore: 1:0 Felix Genschmar (8.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (45.), 2:1 Jano Conrad (56.), 3:1 Jano Conrad (66.), 4:1 Jano Conrad (82.), 5:1 Jano Conrad (87.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 57