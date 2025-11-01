Ergebnis 9. Spieltag 5:1 – VfB Germania Halberstadt 2 behält gegen SV Einheit Bernburg eindeutig den Vorteil
Die VfB Germania Halberstadt 2 unter Leitung von Coach Denis Becker feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Einheit Bernburg mit einem 5:1 (1:1) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.
Halberstadt/MTU. Fünfmal hat die VfB Germania Halberstadt 2 am Samstag gegen die Rivalen aus Bernburg eingenetzt. 5:1 (1:1) für die Halberstädter.
Gleich nach dem Anstoß schoss Felix Genschmar das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Doch die Bernburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 45 wurde das Gegentor durch Mohammad Wais Salehzada erzielt.
VfB Germania Halberstadt 2 und SV Einheit Bernburg – 1:1 in Minute 45
Jano Conrad traf für Halberstadt gleich mehrmals in Minute 56, 66 und 82. Spielstand 4:1 für die VfB Germania Halberstadt 2.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Halberstadt
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 9
Bereits fünf Minuten darauf konnte Conrad (Halberstadt) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Mit 5:1 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. Die Halberstädter sicherten sich somit Platz fünf.
Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SV Einheit Bernburg
VfB Germania Halberstadt 2: König – Genschmar, Platz, Wenig, Menge (56. Lippoldt), Tunsch, Wiedenbein, Theile (86. Rumlich), Eckert (81. Qaderi), Conrad, Dannhauer
SV Einheit Bernburg: Käding – Krüger, Walter (62. Henze), Kupka (74. Malz), Salehzada (57. Schwarz), Fischer, Pundzin, Kohl, Schaaf, Haiduk, Ehrich
Tore: 1:0 Felix Genschmar (8.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (45.), 2:1 Jano Conrad (56.), 3:1 Jano Conrad (66.), 4:1 Jano Conrad (82.), 5:1 Jano Conrad (87.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 57