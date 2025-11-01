Die VfB Germania Halberstadt 2 unter Leitung von Coach Denis Becker feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Einheit Bernburg mit einem 5:1 (1:1) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Halberstadt/MTU. Fünfmal hat die VfB Germania Halberstadt 2 am Samstag gegen die Rivalen aus Bernburg eingenetzt. 5:1 (1:1) für die Halberstädter.

Gleich nach dem Anstoß schoss Felix Genschmar das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Doch die Bernburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 45 wurde das Gegentor durch Mohammad Wais Salehzada erzielt.

VfB Germania Halberstadt 2 und SV Einheit Bernburg – 1:1 in Minute 45

Jano Conrad traf für Halberstadt gleich mehrmals in Minute 56, 66 und 82. Spielstand 4:1 für die VfB Germania Halberstadt 2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Bereits fünf Minuten darauf konnte Conrad (Halberstadt) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Mit 5:1 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. Die Halberstädter sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SV Einheit Bernburg

VfB Germania Halberstadt 2: König – Genschmar, Platz, Wenig, Menge (56. Lippoldt), Tunsch, Wiedenbein, Theile (86. Rumlich), Eckert (81. Qaderi), Conrad, Dannhauer

SV Einheit Bernburg: Käding – Krüger, Walter (62. Henze), Kupka (74. Malz), Salehzada (57. Schwarz), Fischer, Pundzin, Kohl, Schaaf, Haiduk, Ehrich

Tore: 1:0 Felix Genschmar (8.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (45.), 2:1 Jano Conrad (56.), 3:1 Jano Conrad (66.), 4:1 Jano Conrad (82.), 5:1 Jano Conrad (87.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 57