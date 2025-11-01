Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 gelang dem SV Plötzkau 1921 ein 2:1 (0:1)-Heimsieg über den FC Einheit Wernigerode II.

Plötzkau/MTU. Im Spiel zwischen Plötzkau und Wernigerode am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Moritz Benjamin Müller das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Die Wernigeroder konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Toni-Raik Böber der Torschütze (78.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

SV Plötzkau 1921 Kopf an Kopf mit FC Einheit Wernigerode II – 1:1 in Minute 78

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Hendrik Kluge, den Ball ins Netz zu befördern (84.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – FC Einheit Wernigerode II

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Weirauch, Van Linthout, Bartel (47. Fechtner), Kluge, Döltz (70. Böber), Hesse, Gebbert, Gruschetzki, Reiners (60. Von Lachner), Sack

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Schlichting (46. Ibrahim), Radomski (81. Dannhauer), Peszt, Blecker, Schmidt, Vollmer (40. Foltis), Schmidt, Beddigs (81. Böhme), Müller, Kodatis (60. Pandyal)

Tore: 0:1 Moritz Benjamin Müller (8.), 1:1 Toni-Raik Böber (78.), 2:1 Hendrik Kluge (84.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Frank Hoffmann, Hans-Jürgen Winterfeld; Zuschauer: 80