Ergebnis 11. Spieltag SG Union Sandersdorf unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:4 gegen RSV Eintracht 1949
Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half der SG Union Sandersdorf am Samstag nicht, als sie sich vor 42 Fans mit 1:4 (1:1) gegen den RSV Eintracht 1949 geschlagen geben musste.
Sandersdorf/MTU. Das Match zwischen Sandersdorf und RSV ist mit einer klaren 1:4 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.
Dominik Kruska (RSV Eintracht 1949) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Brandenburger konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Pascal Sauer der Torschütze (23.).
Minute 23 SG Union Sandersdorf auf Augenhöhe mit RSV Eintracht 1949 – 1:1
Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Sandersdorfer den Ball in der 60. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Brandenburger schafften es, nochmal zu erhöhen. Till Plumpe traf in der 66. Minute. Spielstand 3:1 für den RSV Eintracht 1949.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr
- Austragungsort: Sandersdorf
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 11
In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Saheed Mustapha, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 auszubauen (79.). In Spielminute 84 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.
Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – RSV Eintracht 1949
SG Union Sandersdorf: Räthel – Sauer (71. Mittmeier), Nakano (71. Exner), Scheibe (71. Walter), Seifert, Farkas, Hamella, Jauck, Sponholz (79. Koto'o Djouokou), Choschnau, Mehnert (59. Schnabel)
RSV Eintracht 1949: Brenn – Samson, Fron, Kruska, Wurster (81. Yatkiner), Mustapha, Güllmeister, Steinborn (87. Koschembahr), Sommer (87. Vujic), Jupolli (68. Hauck), Plumpe (81. Seeger)
Tore: 0:1 Dominik Kruska (9.), 1:1 Pascal Sauer (23.), 1:2 Lennart Pascal Jauck (60.), 1:3 Till Plumpe (66.), 1:4 Saheed Mustapha (79.); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Benjamin Arnold, Louis Kehl; Zuschauer: 42