Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 erzielten Marcus Niemeier und sein Team BSV Halle-Ammendorf II gegen den FC Halle-Neustadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 37 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Halle-Neustadt durch.

In Minute 21 schoss Felix Schmidt das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Lennart Klein (35.) erzielt wurde.

35. Minute: BSV Halle-Ammendorf II liegt mit 2:0 vorne

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 63: Halle-Ammendorf traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Stanley Agwu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Fredrick Geißler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 auszubauen (77.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – FC Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Kunze, Keitel (80. Neubert), Agwu (77. Kanditt), Große, Klein, Geißler, Schmidt (68. Hanke), Gonzalez Sospedra (62. Walter), M. R. Beyer (46. R. Beyer), Kirchbach

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Teklay (57. Manga), Halibei (66. Belay Weldemichael), Müller, Hardt, Tinto, Keunang (57. Ali Yusuf), Stolle, Abdulrahman (68. Al-Hamdi), Zavoloka, Zuleger (66. Barghan)

Tore: 1:0 Felix Schmidt (21.), 2:0 Lennart Klein (35.), 3:0 Stanley Agwu (63.), 4:0 Fredrick Geißler (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Alexander Thom; Zuschauer: 37