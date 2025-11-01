Für den Gastgeber SV Höhnstedt endete das Duell mit dem SSV 90 Landsberg am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 3:3 (0:2)-Punkteteilung.

Salzatal/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der SV Höhnstedt und der SSV 90 Landsberg am Samstag 3:3 (0:2) getrennt.

Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Philipp Köhler den Ball ins Netz (39.).

SV Höhnstedt sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 39

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Tobias Weißenborn/Höhnstedt (49 und 60.), gefolgt von Maximilian George (SSV 90 Landsberg) in Minute 77. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Am Ende des Duells sollte es dem SV Höhnstedt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Weißenborn den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Salzataler Team errang (90.+2). Die Gegner vom SSV 90 Landsberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SSV 90 Landsberg

SV Höhnstedt: Pilowski – Mergner (90. Ruhmann), Schulz, Göring, Rickert, Schauer, Weißenborn, Balashov (85. Scheffler), Elstner, Matz, Ruckhardt

SSV 90 Landsberg: Dimke – Scheller, Diallo (73. George), Knaut (73. Madalschek), Reuschel (80. Schubert), Köhler (88. Stephan), Knorr, Kleeblatt, Stryjakowski, Wichmann, Rappe

Tore: 0:1 Maik Stryjakowski (30.), 0:2 Philipp Köhler (39.), 1:2 Tobias Weißenborn (49.), 2:2 Tobias Weißenborn (60.), 2:3 Maximilian George (77.), 3:3 Tobias Weißenborn (90.+2); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Steve Kossin; Zuschauer: 103