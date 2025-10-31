Ein 1:1 (1:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Fortuna Magdeburg und VfB Germania Halberstadt A1 am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Magdeburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Fortuna Magdeburg und VfB Germania Halberstadt A1 ist gleichauf geendet.

Maximilian Fleck (SV Fortuna Magdeburg e.V.) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.15 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

SV Fortuna Magdeburg und VfB Germania Halberstadt A1 – 1:1 in Minute 80

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Finn Luca Stemmler, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Halberstädter zu erreichen (80.). In Spielminute 95 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB Germania Halberstadt A1

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Telch (85. Shaqiri), Nyarko, Kirchhoff (79. Starikovskiy), Czerwenka, Lenze, Meister, Rößner (63. Anwaar), Fleck, Mensing (90. Tapsoba), Böttcher (63. Al-Chuaibi)

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Stemmler, Rheinschmitt (81. Naujoks), Knoche (63. Schneider), Schrader, Schürmann, Lancine, Leopold, Ucke, Simon, Stender (87. Leube)

Tore: 1:0 Maximilian Fleck (27.), 1:1 Finn Luca Stemmler (80.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Leonard Grebe, Bendix Schulze; Zuschauer: 42