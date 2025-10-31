Am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der SC Freital vor 730 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den FSV Budissa Bautzen freuen.

Freital/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 730 Besuchern der WGF-Arena Stadion des Friedens geboten. Die Freitaler waren den Gästen aus Bautzen mit 4:1 (2:0) souverän überlegen.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Moritz Herold für Freital traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Finn Heidler den Ball ins Netz.

SC Freital in Minute 28 2:0 in Führung

Es sah nicht gut aus für den FSV Budissa Bautzen. In Minute 48 gelang es Spieler Nummer 8 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Bruno Schiemann traf für Freital in Minute 58. Spielstand 3:1 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Louis Menz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (76.). Damit war der Sieg der Freitaler gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der SC Freital noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FSV Budissa Bautzen

SC Freital: Kamenz – Frenzel, Heidler (81. Ohnesorge), Von Brezinski, Horschig, Schiemann (62. Schulze), Fluß (62. Weidauer), Adler, Wermann (70. Tänzer), Menz, Herold (70. Michael)

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Gerhardi, Zech (81. Böhme), Schröder, Hennig, Rohlik, Haustein (68. Hanisch), Noack, Käppler (23. Rohlik), Kloß (46. Orosz), Hentsch (68. Noack)

Tore: 1:0 Moritz Herold (9.), 2:0 Finn Heidler (28.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (48.), 3:1 Bruno Schiemann (58.), 4:1 Louis Menz (76.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Johannes Drößler, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 730