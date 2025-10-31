Am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III durfte sich der SV Blau-Rot Pratau U19 vor 40 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen die NSG Waldersee/Mildensee freuen.

Wittenberg/MTU. Pratau – Waldersee/Mildensee: Nachdem der SV Blau-Rot Pratau U19 an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (1:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Jeremy Gladosch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Mohammad Kalboun den Ball ins Netz (31.).

Unentschieden. Prataus Majd Alnazzal konnte seinem Team in Minute 85 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 7

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Alnazzal den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (90.). Damit war der Triumph der Wittenberger gesichert. In Spielminute 91 handelte sich der SV Blau-Rot Pratau U19 noch eine Gelbe Karte ein. Die Wittenberger haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Waldersee/Mildensee

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Kalboun, Pötzsch, Kruse, Trenkhorst (26. Hilgenhof), Al Falougi, Mustafa, Abendroth, Almaao, Alnazzal, Küpper

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Wünsche (71. Kuster), Schmidt, Rudolph, Meiling, Klausner, Kern, Gladosch, Rintelmann (46. Richter), Rücker, Presche

Tore: 0:1 Jeremy Gladosch (30.), 1:1 Mohammad Kalboun (31.), 2:1 Majd Alnazzal (85.), 3:1 Majd Alnazzal (90.); Schiedsrichter: Ben Szczegula (Zahna-Elster); Zuschauer: 40