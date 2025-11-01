Die SG Union Sandersdorf hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den RSV Eintracht 1949 mit 1:4 (1:1).

Sandersdorf/MTU. Vor 42 Zuschauern hat sich das Team von Thomas Sawetzki mit 1:4 (1:1) gegen RSV eine Niederlage eingestehen müssen.

Gleich nach dem Anstoß schoss Dominik Kruska das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.). Die Brandenburger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Pascal Sauer der Torschütze (23.).

Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Sandersdorfer den Ball in der 60. Minute unglücklich ins eigene Tor. Dann konnte RSV noch einen Erfolg einsacken. Till Plumpe traf in der 66. Minute. Spielstand 3:1 für den RSV Eintracht 1949.

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Pause, als Saheed Mustapha den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 festigte (79.). Damit war der Triumph der Brandenburger entschieden. In Spielminute 84 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – RSV Eintracht 1949

SG Union Sandersdorf: Räthel – Seifert, Scheibe (71. Walter), Sauer (71. Mittmeier), Nakano (71. Exner), Jauck, Choschnau, Farkas, Sponholz (79. Koto'o Djouokou), Mehnert (59. Schnabel), Hamella

RSV Eintracht 1949: Brenn – Güllmeister, Samson, Kruska, Wurster (81. Yatkiner), Sommer (87. Vujic), Mustapha, Steinborn (87. Koschembahr), Jupolli (68. Hauck), Fron, Plumpe (81. Seeger)

Tore: 0:1 Dominik Kruska (9.), 1:1 Pascal Sauer (23.), 1:2 Lennart Pascal Jauck (60.), 1:3 Till Plumpe (66.), 1:4 Saheed Mustapha (79.); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Benjamin Arnold, Louis Kehl; Zuschauer: 42