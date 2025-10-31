Dem SSV 80 Gardelegen U19 gelang es am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, die NSG Ohre Spetze mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 30 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Gardelegen/MTU. Gardelegen – Ohre Spetze: Nachdem der SSV 80 Gardelegen U19 an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (1:1).

In Minute 11 schoss Nick Engel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Flechtinger mussten nach 31 Minuten die Führung wieder abgeben. Maximilian Stefan Pfarre sorgte unfreiwillig für den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (42.).

Unentschieden. Gardelegens Yanis Hermann Liebelt konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 7

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Ohre Spetze steckte einmal Gelb ein.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Anton Fritz Krüger (Gardelegen) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 3:1 gingen die Gardeleger als Sieger vom Platz. Die Gardeleger haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – NSG Ohre Spetze

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Peters, Kuthe, Teßmer, Roitsch, Majewski, Hirschfeld, M. Linow, Schubert, Liebelt, Wannagat

NSG Ohre Spetze: Wirth – Engel, Pfarre, Bethge, Arnold, Scharenberg, Buthut, Wehrmeister, Metaj, Meyer, Möbbeck

Tore: 0:1 Nick Engel (11.), 1:1 Maximilian Stefan Pfarre (42.), 2:1 Yanis Hermann Liebelt (66.), 3:1 Anton Fritz Krüger (75.); Schiedsrichter: Marlon Schwarzlose (Gardelegen OT Potzehne); Zuschauer: 30