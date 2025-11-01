Fabrice Hartmann und Serhat Polat sollen beim HFC den Unterschied in der Offensive ausmachen. Beide plagen aber immer wieder Probleme. Was Trainer Schröder und Sportchef Meyer dazu sagen.

"Bekommt aktuell keinen Fuß auf den Rasen": So sehr fehlt das dynamische Duo Hartmann und Polat dem HFC

Der eine verletzt, der andere im Formloch

Fabrice Hartmann (l.) und Serhat Polat werden auch gegen Hertha BSC II nicht zusammen in der Startelf stehen.

Halle/MZ - Der Hallesche FC hat am Freitag die Weihnachtszeit eingeläutet. Torwart Sven Müller präsentierte über den Instagramkanal des Vereins den rot-weißen Adventskalender. Darauf zu sehen: alle Profis des strauchelnden Regionalligisten - in Comicform. Eng beieinander sind (bei Türchen 12 und 22) Serhat Polat und Fabrice Hartmann abgebildet. Es sind die zwei Fußballer, die beim HFC für die entscheidenden Momente im Offensivspiel sorgen sollen. „Unterschiedsspieler“, nennt sie Trainer Robert Schröder.