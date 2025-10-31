Für den Gastgeber SV Fortuna Magdeburg endete das Spiel gegen die VfB Germania Halberstadt A1 am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Mit einem Gleichstand sind die SV Fortuna Magdeburg und die VfB Germania Halberstadt A1 am Freitag vom Platz gegangen. 42 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Stadion Schöppensteg Platz2.

Es waren schon 27 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Maximilian Fleck für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.15 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

SV Fortuna Magdeburg und VfB Germania Halberstadt A1 – 1:1 in Minute 80

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Finn Luca Stemmler (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halberstadt erreichen (80.). In Spielminute 95 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB Germania Halberstadt A1

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Telch (85. Shaqiri), Rößner (63. Anwaar), Czerwenka, Böttcher (63. Al-Chuaibi), Lenze, Nyarko, Meister, Kirchhoff (79. Starikovskiy), Fleck, Mensing (90. Tapsoba)

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Leopold, Rheinschmitt (81. Naujoks), Schrader, Lancine, Stemmler, Knoche (63. Schneider), Stender (87. Leube), Ucke, Simon, Schürmann

Tore: 1:0 Maximilian Fleck (27.), 1:1 Finn Luca Stemmler (80.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Leonard Grebe, Bendix Schulze; Zuschauer: 42