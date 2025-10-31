Der SSV 80 Gardelegen U19 erzielte am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I vor 30 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen die NSG Ohre Spetze.

Gardelegen/MTU. Gardelegen – Ohre Spetze: Nachdem der SSV 80 Gardelegen U19 an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (1:1).

In Minute 11 schoss Nick Engel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es vergingen 31 Minuten, bis die Flechtinger ihre Führung wieder abgeben mussten, und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Maximilian Stefan Pfarre den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (42.).

1:1 für SSV 80 Gardelegen U19 und NSG Ohre Spetze – Minute 42

Unentschieden. Gardelegens Yanis Hermann Liebelt konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 7

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Ohre Spetze steckte einmal Gelb ein.

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Anton Fritz Krüger, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (75.). Die Gardeleger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – NSG Ohre Spetze

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Hirschfeld, Kuthe, Liebelt, M. Linow, Schubert, Teßmer, Peters, Majewski, Wannagat, Roitsch

NSG Ohre Spetze: Wirth – Bethge, Metaj, Arnold, Scharenberg, Pfarre, Buthut, Meyer, Wehrmeister, Engel, Möbbeck

Tore: 0:1 Nick Engel (11.), 1:1 Maximilian Stefan Pfarre (42.), 2:1 Yanis Hermann Liebelt (66.), 3:1 Anton Fritz Krüger (75.); Schiedsrichter: Marlon Schwarzlose (Gardelegen OT Potzehne); Zuschauer: 30