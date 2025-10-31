Der SC Freital errang am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 730 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen den FSV Budissa Bautzen.

Freital/MTU. Die 730 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler schlugen das Team aus Bautzen mit 4:1 (2:0) souverän.

Moritz Herold (SC Freital) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Freitaler waren aber noch nicht fertig: In Minute 28 wurde ein weiteres Tor durch Finn Heidler erzielt.

SC Freital liegt in Minute 28 2:0 vorn

Es sah nicht gut aus für den FSV Budissa Bautzen. In Minute 48 schaffte es Spieler Nummer 8 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Bruno Schiemann traf für Freital in Minute 58. Spielstand 3:1 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Louis Menz den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (76.). Damit war der Triumph der Freitaler entschieden. In Spielminute 88 handelte sich der SC Freital noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FSV Budissa Bautzen

SC Freital: Kamenz – Adler, Frenzel, Menz, Horschig, Schiemann (62. Schulze), Fluß (62. Weidauer), Von Brezinski, Heidler (81. Ohnesorge), Herold (70. Michael), Wermann (70. Tänzer)

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Kloß (46. Orosz), Schröder, Rohlik, Hennig, Hentsch (68. Noack), Noack, Haustein (68. Hanisch), Gerhardi, Zech (81. Böhme), Käppler (23. Rohlik)

Tore: 1:0 Moritz Herold (9.), 2:0 Finn Heidler (28.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (48.), 3:1 Bruno Schiemann (58.), 4:1 Louis Menz (76.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Johannes Drößler, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 730