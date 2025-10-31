Am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnte sich der SSV 80 Gardelegen U19 vor 30 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Erfolg gegen die NSG Ohre Spetze freuen.

Gardelegen/MTU. Gardelegen – Ohre Spetze: Nachdem der SSV 80 Gardelegen U19 an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (1:1).

Nach gerade einmal elf Minuten schoss Nick Engel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In Spielminute 42 verspielten die Gastgeber ihren Vorteil jedoch wieder. Unfreiwillig beförderte Maximilian Stefan Pfarre den Ball ins eigene Tor und sorgte so für den Ausgleichstreffer.

SSV 80 Gardelegen U19 und NSG Ohre Spetze – 1:1 in Minute 42

Unentschieden. Gardelegens Yanis Hermann Liebelt konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 7

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Ohre Spetze kassierte einmal Gelb.

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Anton Fritz Krüger, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (75.). Die Gardeleger haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – NSG Ohre Spetze

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Wannagat, M. Linow, Teßmer, Liebelt, Roitsch, Kuthe, Hirschfeld, Peters, Schubert, Majewski

NSG Ohre Spetze: Wirth – Pfarre, Arnold, Wehrmeister, Meyer, Engel, Scharenberg, Bethge, Möbbeck, Buthut, Metaj

Tore: 0:1 Nick Engel (11.), 1:1 Maximilian Stefan Pfarre (42.), 2:1 Yanis Hermann Liebelt (66.), 3:1 Anton Fritz Krüger (75.); Schiedsrichter: Marlon Schwarzlose (Gardelegen OT Potzehne); Zuschauer: 30