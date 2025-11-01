Nach drei Spielen verletzungsbedingter Pause feiert Luka Doncic zum Start des NBA-Cups ein starkes Comeback. Den Chicago Bulls gelingt indes der beste Start in eine NBA-Saison seit fast 30 Jahren.

Memphis - Basketball-Superstar Luka Doncic hat in seinem dritten Saisonspiel in der nordamerikanischen NBA zum dritten Mal über 40 Punkte verbucht. Nach drei Spielen verletzungsbedingter Pause führte der Slowene die Los Angeles Lakers mit 44 Zählern, zwölf Rebounds und sechs Assists zum 117:112-Sieg bei den Memphis Grizzlies.

Für beide Teams war es zugleich der Start in den NBA-Cup. Das Turnier findet als Pokal-Wettbewerb innerhalb der Saison seit 2023 statt und wird in sechs Gruppen à fünf Teams ausgespielt. Die jeweiligen Gruppensieger sowie jeweils der beste Gruppenzweite aus jeder Conference ziehen in die K.-o.-Runde ein. Bis auf das Finale zählen die Ergebnisse des NBA-Cups auch für die Regular Season.

Los Angeles musste bei den Grizzlies wieder ohne LeBron James antreten. Der Superstar fehlt seit Saisonbeginn wegen Beschwerden am Ischiasnerv und wird wohl noch bis Mitte November ausfallen. Doncic hatte den Lakers wegen eines verstauchten Fingers und einer Prellung am Unterschenkel drei Spiele lang gefehlt. Bei seinem Comeback traf er 14 von 27 Würfen aus dem Feld.

Bulls feiern historischen Saisonstart

Die Chicago Bulls sind derweil zum ersten Mal seit fast 30 Jahren mit fünf Siegen in eine Saison gestartet. Dank einer starken ersten Hälfte gewann der sechsfache NBA-Champion bei den New York Knicks mit 135:125. Bester Werfer der Partie war Chicagos Josh Giddey mit 32 Punkten.