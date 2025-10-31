Am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III konnte sich der SV Blau-Rot Pratau U19 vor 40 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Erfolg gegen die NSG Waldersee/Mildensee freuen.

Wittenberg/MTU. Pratau – Waldersee/Mildensee: Nachdem der SV Blau-Rot Pratau U19 an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (1:1).

Jeremy Gladosch (NSG Waldersee/Mildensee) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Mohammad Kalboun (31.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Blau-Rot Pratau U19 gegen NSG Waldersee/Mildensee – 31. Minute

Unentschieden. Prataus Majd Alnazzal konnte seinem Team in Minute 85 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 7

Nur fünf Spielminuten später konnte Alnazzal (Pratau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 gingen die Wittenberger als Sieger vom Platz. In Spielminute 91 handelte sich der SV Blau-Rot Pratau U19 noch eine Gelbe Karte ein. Die Wittenberger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Waldersee/Mildensee

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Alnazzal, Kruse, Trenkhorst (26. Hilgenhof), Kalboun, Abendroth, Küpper, Pötzsch, Al Falougi, Mustafa, Almaao

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Schmidt, Wünsche (71. Kuster), Rintelmann (46. Richter), Rudolph, Kern, Gladosch, Meiling, Rücker, Klausner, Presche

Tore: 0:1 Jeremy Gladosch (30.), 1:1 Mohammad Kalboun (31.), 2:1 Majd Alnazzal (85.), 3:1 Majd Alnazzal (90.); Schiedsrichter: Ben Szczegula (Zahna-Elster); Zuschauer: 40