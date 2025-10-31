Der SC Freital errang am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 730 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen den FSV Budissa Bautzen.

Freital/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 730 Besuchern der WGF-Arena Stadion des Friedens geboten. Die Freitaler setzten sich souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Gäste aus Bautzen durch.

Moritz Herold (SC Freital) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Freitaler waren aber noch nicht fertig: In Minute 28 wurde das zweite Tor durch Finn Heidler erzielt.

Es lief nicht gut für den FSV Budissa Bautzen. In Minute 48 gelang es Spieler Nummer 8 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Bruno Schiemann traf für Freital in Minute 58. Spielstand 3:1 für den SC Freital.

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

In Minute 76 fiel der finale Treffer der Partie. 31 Minuten nach der Pause gelang es Louis Menz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu erweitern (76.). In Spielminute 88 handelte sich der SC Freital noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FSV Budissa Bautzen

SC Freital: Kamenz – Von Brezinski, Adler, Frenzel, Wermann (70. Tänzer), Schiemann (62. Schulze), Menz, Horschig, Heidler (81. Ohnesorge), Herold (70. Michael), Fluß (62. Weidauer)

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Käppler (23. Rohlik), Noack, Hentsch (68. Noack), Schröder, Hennig, Zech (81. Böhme), Kloß (46. Orosz), Haustein (68. Hanisch), Rohlik, Gerhardi

Tore: 1:0 Moritz Herold (9.), 2:0 Finn Heidler (28.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (48.), 3:1 Bruno Schiemann (58.), 4:1 Louis Menz (76.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Johannes Drößler, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 730