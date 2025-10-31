Dem SC Freital glückte es am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den FSV Budissa Bautzen mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 730 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Moritz Herold (SC Freital) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Freitaler waren aber noch nicht fertig: In Minute 28 wurde das zweite Tor durch Finn Heidler erzielt.

Es lief nicht gut für den FSV Budissa Bautzen. In Minute 48 gelang es Spieler Nummer 8 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Bruno Schiemann traf für Freital in Minute 58. Spielstand 3:1 für den SC Freital.

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

In Minute 76 fiel der finale Treffer der Partie. 31 Minuten nach der Pause gelang es Louis Menz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu festigen (76.). In Spielminute 88 handelte sich der SC Freital noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FSV Budissa Bautzen

SC Freital: Kamenz – Schiemann (62. Schulze), Von Brezinski, Herold (70. Michael), Wermann (70. Tänzer), Fluß (62. Weidauer), Frenzel, Menz, Adler, Horschig, Heidler (81. Ohnesorge)

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Kloß (46. Orosz), Hennig, Rohlik, Hentsch (68. Noack), Zech (81. Böhme), Gerhardi, Schröder, Käppler (23. Rohlik), Noack, Haustein (68. Hanisch)

Tore: 1:0 Moritz Herold (9.), 2:0 Finn Heidler (28.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (48.), 3:1 Bruno Schiemann (58.), 4:1 Louis Menz (76.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Johannes Drößler, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 730