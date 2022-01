Doppelschlag am letzten Transfertag: HFC holt noch zwei neue Spieler

Der Hallesche FC hat am Deadline Day gleich doppelt auf dem Transfermarkt zugeschlagen und seinen Kader noch einmal verstärkt.

Halle (Saale)/MZ/bbi - Am letzten Tag des Winter-Transferfensters hat der Hallesche FC noch einmal zugeschlagen - und das gleich doppelt. Am Montag gab der abstiegsbedrohte Drittligist die Verpflichtung von Philipp Zulechner und Sebastian Bösel bekannt.

Beide Spieler unterschrieben Verträge zunächst bis zum Ende der Saison 2021/22 und sollen Halle bei der schwierigen Mission Klassenerhalt helfen. Wenig überraschend erklärte der HFC mit dem Doppeltransfer seine Personalplanung für abgeschlossen.

Stürmer Zulechner dürften den Fußballfans in Deutschland noch aus seiner Zeit beim SC Freiburg und Erzgebirge Aue bekannt sein. Der inzwischen 31 Jahre alte Österreicher hatte Aue Ende August verlassen und war seitdem vereinslos.

Philipp Zulechner: Bundesliga-Erfahrung mit dem SC Freiburg

In seiner Karriere absolvierte der gebürtige Wiener 2013 sogar ein A-Länderspiel für Österreich. In neun Bundesliga-Partien für Freiburg schoss Zulechner ein Tor, in 60 Zweitliga-Partien für Aue waren es sieben.

Philipp Zulecher spielte bis Sommer 2021 für Erzgebirge Aue in der 2. Bundesliga. (Foto: imago images/Picture Point)

Trainer André Meyer kennt Zulechner noch aus seiner Zeit im Trainerstab von Aue: "Er war in einer schwierigen Phase ein wesentlicher Faktor für den damaligen Klassenerhalt in der 2. Bundesliga."

Sebastian Bösel ist defensiver Mittelfeldspieler, kann aber auch als Rechsverteidiger eingesetzt werden und kommt vom 1. FC Saarbrücken nach Halle. Dort stand der 27-Jährige eigentlich noch bis zum Sommer unter Vertrag, durfte nun aber vorzeitig gehen. Unter FCS-Trainer Uwe Koschinat war er bislang nur zu einem Kurzeinsatz in der 3. Liga gekommen.

Sebastian Bösel: Mehr als 100 Spiele in der 3. Liga

Vor seiner Zeit in Saarbrücken war Bösel Stammspieler und Leistungsträger beim Drittligisten SG Sonnenhof-Großaspach gewesen, für den er 95 Mal auf dem Feld stand. Hinzu kommen elf Spiele für den 1. FCS. Zuvor hatte er Bayern München II und Bayern Hof in der Regionalliga gespielt.

Defensiv-Allrounder Sebastian Bösel konnte sich in Saarbrücken nicht durchsetzen. (Foto: imago images/Jan Huebner)

"Sebastian Bösel ist vielseitig einsetzbar, kennt die 3. Liga und wird als technisch beschlagener Defensivspieler unser Spiel nach vorne nochmal breiter aufstellen", sagte André Meyer zur Personalie.

Während Zulechner nach dem Weggang von Terrence Boyd zum 1. FC Kaiserslautern und der erneuten Verletzung von Justin Eilers eine dringend benötigte Option für den Angriff ist, gibt Bösel Trainer Meyer in der Defensive mehr Optionen. Im zentralen Mittelfeld ist er eine Alternative zu den nicht dauerhaft überzeugenden Marcel Titsch Rivero, Louis Samson und Jan Löhmannsröben. Zugleich ist er auf rechts eine Absicherung für Stammkraft Niklas Kreuzer.

Philipp Zulechner im Steckbrief

geboren am 12. April 1990 in Wien

1,82m groß

Rechtsfuß

Positionen: Mittel- und Außenstürmer

seit August 2021 vereinslos

ehemalige Vereine: Erzgebirge Aue, Sturm Graz, SC Freiburg, Young Boys Bern, Austria Wien, SV Grödig, SV Horn

1 A-Länderspiel für Österreich, Ex-Junioren-Nationalspieler

geschätzter Marktwert bei transfermarkt.de: 300.000 Euro

Sebastian Bösel im Steckbrief