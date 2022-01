Halle (Saale)/MZ - Am Montag um 23.59 Uhr schließt das Transferfenster in der 3. Liga, dann stehen alle Kader für die noch verbleibenden Spiele der Saison 2021/22. Der Hallesche FC hat noch einmal doppelt zugeschlagen. Der Transfertag im Ticker-Überblick.

HFC auf Spielersuche: So läuft der letzte Transfertag

+++ Es bleiben zwar noch knapp fünf Stunden am Deadline Day, beim HFC ist die Messe aber gelesen: Mehr Transfers gibt es heute nicht mehr, der Kader für die letzten Saisonspiele 2021/22 steht fest. Damit muss Trainer Meyer nun die Kurve kriegen und den Klub in der 3. Liga halten. Das war's vom Ticker!

+++ Das war sicher ein ganz schwieriger Tag für die HFC-Gremien und Ralf Minge. „Wir analysieren fortlaufend den aktuellen Kader, erschließen Verbesserungspotentiale und haben dank der Zustimmung durch die Gremien die wirtschaftlichen Möglichkeiten bekommen, auf die mehrwöchigen Verletzungen der Angreifer Justin Eilers und Tom Bierschenk sowie den Vereinswechsel von Fabian Menig personell nochmal zu reagieren“, sagte der Sportdirektor. Nach MZ-Informationen war allerdings Marcos Alvarez der Wunschkandidat für den Sturm, doch ließ sich dessen Transfer aus Polen letztlich nicht realisieren.

+++ Um 19 Uhr ist es endlich soweit: Der HFC macht seinen "Transfer-Doppelpack" öffentlich. Philipp Zulechner und Sebastian Bösel sind die beiden Neuen, die beim Klassenerhalt mit anpacken sollen. Ein Stürmer und ein variabler Defensivspieler sind es also geworden.

+++ Es ist kurz vor ^18 Uhr, der Deadline Day ist für alle HFC-Fans ein Geduldsspiel. Aber es wird heute noch Vollzug geben beim Klub, mindestens ein Neuer wird geholt. Lange kann es auch nicht mehr dauern.

+++ Der hier am Vormittag mal kurz erwähnte Spielmacher Anas Ouahim hat seinen Vertrag in Sandhausen aufgelöst, wechselt aber nach Almelo und damit nicht in die 3. Liga. Wieder ein Gerücht weniger.

+++ Ein paar weitere Drittliga-Transfers sind fix: Viktoria Köln holt Torhüter Kevin Rauhut und Verteidiger Jamil Siebert, gibt dafür aber Torwart Sebastian Mielitz ab. Der SV Meppen hat sich zudem mit Mike Feigenspan für die Offensive verstärkt. Und der MSV Duisburg hat Talent Darius Ghindovean an Preußen Münster abgegeben.

+++ Türkgücü München hat heute einen Insolvenzantrag gestellt. Was das konkret für den Rest der Saison bedeutet, ist noch offen. Aber vielleicht macht das Transfers von Spielern aus dem Kader der München wahrscheinlicher?

+++ Noch ist es ein ruhiger Deadline Day in der 3. Liga. Aber soeben vermeldet der FSV Zwickau die Verpflichtung von Anthony Syhre. Der Ex-HFC-Profi konnte im Probetraining überzeugen und darf nun bis Saisonende für die Westsachsen spielen. Zuvor war der 26-Jährige ein halbes Jahr lang vereinslos gewesen. „Ich möchte aus meiner Sicht erstmal schnellstmöglich zurück auf den Platz kommen und der Mannschaft helfen. Ich war knapp ein halbes Jahr raus und will natürlich auch spielen“, sagte Syhre.

+++ Eine bislang noch nicht erwähnte Kategorie möglicher Zugänge sind aktuell vereinslose Spieler. Mehr als bei allen anderen Transfers stellt sich hier aber die Frage, ob diese sofort weiterhelfen würden. In Deutschland bekannte Namen wären hier z.B. Christian Clemens (29 Jahre/zuletzt Darmstadt), Boris Tashchy (28/früher Duisburg und St. Pauli) oder Philipp Zulechner (31/zuletzt Aue). Aber ob das wirklich heiße Spuren sind?

+++ Der nächste Name kann runter von der Liste: Erich Berko (27 Jahre/Außenstürmer) wechselt vom Tabellenführer Darmstadt 98 zum Ligakonkurrenten SV Sandhausen. Also nix mit HFC. Und nebenbei: Jetzt wird es wirklich unwahrscheinlich, dass Darmstadt auch noch Braydon Manu ziehen lässt.

+++ Führt eine HFC-Spur nach Rostock? Hansa hat zuletzt Robin Meißner vom Hamburger SV ausgeliehen und hat nun ein Überangebot im Sturm. Pascal Breier (29 Jahre/2 Saisontore), Ridge Munsy (32/1) und Streli Mamba (27/1) sind allesamt Reservisten und könnten ihre sportliche Situation daher neu überdenken. Denn als Torjäger sind sie allesamt bislang nicht aufgefallen in Liga zwei.

+++ Nachdem wir schon den Blick auf die 3. Liga und 2. Bundesliga geworfen haben, schauen wir nun mal ins oberste Regal: Gibt es in der Bundesliga mögliche Kandidaten für den HFC? Klar ist: Allein schon aus Gehaltsgründen wird es hier extrem knifflig. Trotzdem gibt es interessante Namen wie Robert Tesche. Der 34-Jährige vom VfL Bochum ist ein klassischer Führungsspieler mit extrem viel Erfahrung. Im zentralen Mittelfeld könnte er ein Spiel lenken und beruhigen - 133 Erst- und 107 Zweitligaspiele sprechen jedenfalls für sich. Ebenfalls in Bochum steht Tarsis Bonga unter Vertrag. Zum Einsatz kommt der 25 Jahre alte Mittelstürmer aber nicht. In 69 Drittliga-Spielen kam er für Chemnitz und Cottbus zuvor auf 19 Torbeteiligungen.

+++ Wann immer man über Transfers und den HFC spricht, stellt sich fast zwangsläufig die Frage: Was ist eigentlich mit Braydon Manu? Der 24-Jährige ist bei Darmstadt 98 in der laufenden Saison Ergänzungsspieler, stand aber zuletzt Anfang Dezember in der Startelf. Zwei Tore und zwei Vorlagen verteilt auf 433 Spielminuten sind seine Bilanz. Eigentlich wollte sich Manu in der 2. Bundesliga durchbeißen. Aber vielleicht gibt es ja die zweite Leihe zum Ex-Klub nach Halle? Klingt eher unwahrscheinlich, aber der Deadline Day ist bekanntlich immer für Überraschungen gut.

+++ Durch den Transfer von Terrence Boyd hat der HFC viel Geld eingenommen und Gehalt gespart. So könnte Halle für einen Wunschsspieler sogar eine kleine Ablösesumme zahlen. Innerhalb der 3. Liga gibt es durchaus interessante Kicker. Albion Vrenezi von Türkgücü München zum Beispiel, dessen Klub offenbar kurz vor der Insolvenz steht. Oder auch Martin Kobylanski. Ein klassischer "Unterschiedsspieler", an dem Halle schon mal interessiert war und der aktuell in Braunschweig nicht so recht glücklich ist.

+++ Ein Drittliga-Konkurrent hat derweil schon zugeschlagen. Der SV Waldhof Mannheim leiht Dominik Kother vom Karlsruher SC bis Saisonende aus. Der 21 Jahre alte Flügelspieler erzielte in der laufenden Spielzeit in elf Einsätzen einen Treffer für die Badener.

+++ In der 2. Bundesliga gibt es einige Profis, die nach einer sportlich enttäuschenden Hinrunde Leih-Kandidaten für die 3. Liga werden. Tobias Schwede (Rostock), Anas Ouahim, Gianluca Gaudino, Christian Kinsombi (alle Sandhausen), Ahmet Arslan (Kiel) oder Kilian Fischer (Nürnberg). Unklar ist aber, ob diese Profis angesichts der fehlenden Spielpraxis gleich Verstärkungen wären. Ein klassisches Abwägen zwischen Chance und Risiko ist gefragt!

+++ Mal abgesehen vom Angriff: Wo hat der HFC denn noch Bedarf für Verstärkung? Im Tor sicherlich nicht, ebenso in der Innenverteidiger, wo zumindest quantitativ genug Spieler vorhanden sind. Auf der "Sechs" wäre sicherlich etwas machbar, dort fehlt ein dominanter Führungsspieler. Auch auf der "Acht" wäre ein Transfer vorstellbar. Eher unwahrscheinlich wäre ein Links- oder Rechtsverteidiger - aber wer weiß?

+++ Bei Erzgebirge Aue ist soeben ein Angreifer auf den Markt gekommen. Babacar Gueye (27) hat seinen bis 30. Juni 2023 datierten Vertrag beim Zweitligisten Aue aufgelöst. Der Senegalese schoss elf Tore in 71 Zweitliga-Partien für Aue, Karlsruhe, Hannover und Paderborn. Über seinen neuen Arbeitgeber wurde zunächst nichts bekannt.

+++ Was für Diawusie gilt, gilt auch für Erich Berko. Der 27 Jahre alte Außenstürmer spielt bei Darmstadt 98 nur eine sportliche Nebenrolle, bringt aber durchaus Qualität mit. Und Minge lotste ihn einst zu Dynamo Dresden, man kennt sich also. Berko dürfte heute bei vielen Klubs ein Thema sein - wenn er denn überhaupt einen Vereinswechsel anstrebt. Schließlich kämpft er mit Darmstadt aktuell um den Bundesliga-Aufstieg, wenn auch nur als Bankdrücker.

+++ Ein Verein, bei dem sich der HFC zuletzt gerne mal bedient hat, ist Dynamo Dresden. Auch Sportdirektor Ralf Minge unterhält dorthin noch gute Kontakte. Im Dynamo-Kader steht in Agyemang Diawusie ein interessanter Spieler, der den Klub verlassen darf. Als schneller und dribbelstarker Offensivmann könnte der 23-Jährige ins HFC-Profil passen.

+++ Anders als im Sommer-Transferfenster sind nach Ende des Winter-Transferfenster auch keine Nachverpflichtungen von vereinslosen Profis mehr möglich. So hatte der HFC z.B. Jan Löhmannsröben geholt. Das geht im Februar nun nicht mehr. Um so wichtiger wird der heutige Montag.

+++ Ein gehandelter Name ist der von Marcos Alvarez. Der Stürmer kennt die 3. Liga aus seiner Zeit in Osnabrück gut, auch 2. Bundesliga spielte er schon erfolgreich. Der Deutsch-Spanier würde seinen Klub KS Cracovia in Polen gerne verlassen und nach Deutschland zurückkehren. Als „Unterschiedsspieler“ im Angriff würde der 31-Jährige durchaus zum HFC passen - zumindest theoretisch.

+++ Nach MZ-Informationen soll es am Montag noch mindestens einen Transfer geben - aber auch zwei oder drei Neue sind durchaus möglich. Denn Halle sieht im Abstiegskampf nicht nur im Sturm Bedarf. Die Frage ist aber: Wer ist überhaupt auf dem Markt, wer ist ein realistischer Transfer - und wer hilft Halle sofort weiter?