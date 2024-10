Halle/MZ. - Ein 4:0-Sieg gegen Babelsberg am Sonntag - das klingt souverän. War es auch über weite Strecken. Jedoch: Ein kleiner Schlendrian - also schwächere Phasen - sind bei der Mannschaft von Marc Zimmermann in fast jedem Spiel zu finden. Das zumindest analysieren MZ-Sportreporter Tobias Große und Host Julius Lukas im HFC-Podcast "Chemie kennt keine Liga". Eine Entdeckung dabei: die neue Geheimwaffe des Halleschen FC. Kleiner Spoiler: 14 von 20 Toren der Rot-Weißen entstanden so.

Außerdem äußerten die Fans zuletzt ihren Unmut über die Pokalansetzungen. Die Spiele finden nämlich fast immer in Halle statt, was das Groundhopping-Erlebnis arg vermindert. Was Fabian Wölfling zuletzt immer wieder prophezeite, ist zudem eingetreten: Tom Müller ist als Torwart zum HFC zurückgekehrt. Auf dem Feld stand er allerdings noch nicht. Und: Der Blick geht voraus auf die Aufgaben der nächsten zwei Wochen - eine davon wird englisch!

Und schon einmal vormerken: Den Pokalknaller gegen Halberstadt am 30.10. gibt es auf MZ.de.