Der Hallesche FC zeigt in Babelsberg endlich auch auswärts sein Heim-Gesicht und gewinnt deutlich. Löhmannsröben trifft traumhaft. Was Trainer Zimmermann lobt.

So gewann der HFC in Babelsberg

Babelsberg/MZ. - Jan Löhmannsröben konnte selbst nicht glauben, was ihm da gerade gelungen war. So zumindest waren die Mimik und Gestik des Abwehrroutiniers des Halleschen FC zu deuten, nachdem er im Spiel beim SV Babelsberg am Sonntag zum vorentscheidenden 3:0 getroffen hatte.