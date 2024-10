Halle/MZ. - In den ersten Tagen zurück in Halle hat es Tom Müller immer wieder ins 7 Gramm gezogen. Das Kaffeehaus im Zentrum der Stadt, unweit der Martin-Luther-Universität, ist beliebt bei den Fußballprofis des Halleschen FC und einer der Lieblingsplätze Müllers. „Gefühlt war ich jeden Tag dort, da entspanne ich gerne bei einem leckeren Espresso“, berichtete der alte neue Torwart des Regionalligisten am Freitag, als er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim SV Babelsberg am Sonntag (13 Uhr/MZ.de) erstmals über seine Rückkehr sprach.

