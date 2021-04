Die wichtigsten HFC-Tore fielen in Duisburg und Zwickau

Grüße nach Halle! Duisburgs Wilson Kamavuaka entreißt dem 1. FC Kaiserslautern noch den so wichtigen Auswärtssieg im Abstiegskampf.

Halle (Saale)/Zwickau/Duisburg - Es sah gar nicht gut aus für den Halleschen FC, kurz vor Ende der Dienstagsspiele in Liga drei. Der HFC selbst zitterte im Erdgas Sportpark um den einen Punkt beim 1:1 gegen den SC Verl, während die Konkurrenz im Abstiegskampf in Führung lag. Bis auf drei Zähler war das Polster des HFC geschmolzen. Doch gab es in der Nachspielzeit gleich zwei Mal gehörige Schützenhilfe.

In Minute 90+1 glich Wilson Kamavuaka zum 2:2 für den MSV Duisburg gegen den 1. FC Kaiserslautern aus. Die „Roten Teufel“ bleiben damit mit 35 Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz. In Zwickau war es sogar schon die fünfte Minute der Nachspielzeit, als Streffen Nkansah noch für den FSV gegen den FC Bayern II ausglich. Auch München bleibt damit als Tabellen-16. bei 35 Punkten stehen.

Durch die späten Gegentore konnte die Konkurrenz keinen Boden auf den HFC gutmachen. Halle steht mit 40 Punkten weiterhin auf Rang zwölft, könnte am Mittwoch aber noch vom 1. FC Magdeburg oder dem SV Meppen (mit Ex-HFC-Coach Rico Schmitt) überholt werden. Das könnte der Hallesche FC aber sicher verkraften, schließlich bleibt der Vorsprung auf die Abstiegsränge zumindest vorste bei fünf Punkten, da das Spiel des KFC Uerdingen (33 Punkte) gegen Dynamo Dresden abgesagt wurde. (mz)