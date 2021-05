Derby HFC gegen FCM um DFB-Pokal-Ticket kann stattfinden

Jetzt herrscht Gewissheit: Das Entscheidungsspiel zwischen dem Halleschen FC und dem 1. FC Magdeburg um die Teilnahme am DFB-Pokal 2021/22 kann am 29. Mai wie geplant in Halberstadt ausgetragen werden. Das entschied das Sportgericht am Donnerstag.

Der Amateurklub SV Graf Zeppelin Abtsdorf hatte gegen die Regelung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalts (FSA) geklagt, die aktuelle Spielrunde im Landespokal einzufrieren und HFC und FCM um das DFB-Pokal-Ticket spielen zu lassen. Das Sportgericht wies das Abtsdorfer Anliegen aber als „unzuässig und unbegründet“ zurück, wie der FSA am Freitag mitteilte.

Damit kann das Derby am 29. Mai im Rahmen des „Finaltags der Amateure“ stattfinden. Die Anstoßzeit ist noch offen, Zuschauer sind im Friedensstadion nicht erlaubt. Es wird aber eine Live-Übertragung der Partie im frei empfangbaren Fernsehen geben. (mz)