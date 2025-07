„Nappydancers“ ist das erste bundesweite Tanzprogramm für kleinere Kinder. Seit Mai gibt eine Naumburgerin einen Kurs in der Turnhalle der Salztorschule. Was besonders daran ist.

Hoch die Arme: Cindy Koch (M.) bietet in der Turnhalle der Salztorschule einen Tanzkurs für jüngere Kinder an.

Naumburg - Die ersten Kinder sprinten und springen über das Parkett in der Turnhalle der Naumburger Salztorschule. Sie lachen und wirbeln herum. Ihr Bewegungsdrang kennt keine Grenzen. Wenig später ziehen sie sich ein Paar Socken in Rot und Blau an. Cindy Koch greift zu Handy und Lautsprecher. Musik erklingt.