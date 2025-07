Zeitz/MZ. - Ausgelassene Lebensfreude, Gesang und Klaviermusik erfüllen in den ersten Ferientagen die Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Zeitz. 26 Mädchen und vier Jungen in schicken schwarzen Outfits und weinroter Schärpe proben ein letztes Mal für ihre große Reise. „Viva la vida“ ... en Mexiko, mit diesem Lied von der Band Coldplay verabschiedet sich der Oberstufenchor (OSC) zu seiner elftägigen Fernreise. Das Nachmittagskonzert bei 35 Grad Hitze war am Mittwoch die Generalprobe und Chorleiter Till Malte Mossner schaut zufrieden in die Runde.

Chöre aus aller Welt

Seit Monaten proben die Gymnasiasten dafür, haben schwungvolle Lieder von Abba, Shakira, Bruno Mars im Programm und als Zugabe das mexikanische Lied Guantanamera. „Dieses kubanische Lied werden wir beim Festival mit Chören aus Mexiko, Kanada und Tschechien singen“, verrät Mossner. Am Donnerstag ging es mit dem Bus nach Prag, von dort ab dann weiter mit dem Flieger. Der Zeitzer Chor nimmt an zwei internationalen Festivals teil.

Hurra wir fliegen nach Mexiko: Der Oberstufenchor des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Zeitz geht auf große Reise. Foto: Yvette Meinhardt

Die ersten fünf Auftritte sind vom 4. bis zum 10. Juli beim Internationalen hochkarätigen Chorfestival in Tlaxcala, drei weitere beim Chorfestival in Morelos. Eigens dafür hat der Chor mehrere Monate geprobt, für die Reise eine Pianistin aus Leipzig engagiert und vorher eine Musical-Darstellerin zum Workshop für Bühnenpräsenz und Choreografie zum Proben-Wochenende eingeladen. Auch der mexikanische Chorleiter war jüngst auf seiner Europa-Reise zu einer Stippvisite in Zeitz. Jetzt also auf nach Mexiko. „Die Koffer sind gepackt. Wir sind alle so aufgeregt“, sagt Esther Harloff. Sie gehört seit zehn Jahren zum Chor, machte vor zwei Jahren ihr Abitur und studiert Jura in Halle. „Ich kann leider nicht mehr zu jeder Probe kommen, aber an den Wochenenden bin ich dabei“, sagt die 20-Jährige. Sie brilliert mit mehreren Soli im Programm und wurde von der Zeitzer Wolfsohn-Stiftung ausgezeichnet.

Der OSC geht neue Wege, einfach nur auf der Bühne zu stehen war gestern. Vielmehr gibt es während eines Konzertes verschiedene Choreografien, überraschende Stellungswechsel und verschiedene Formationen. Der Funke springt schnell aufs Publikum über und bei „Viva la vida“ singen die Gäste in der Aula mit.

Besuch der Partnerschule

Zum Programm gehört freilich auch der Besuch der mexikanischen Partnerschule Cbta 194 im Bundesstaat Morelos, mit der das Geschwister-Scholl-Gymnasium eine Schulpartnerschaft aufbauen möchte. Ausflüge in die Jahrhunderte alten archäologischen Fundstätten Cacaxtla und Xochitécatl mit Blumenpyramide, in das Naturschutzgebiet Las Estacas mit Mineral-Quellen gehören zum zehntägigen Reise-Programm. Etwa die Hälfte zahlen die Schüler dabei selber, der andere Teil wird mit Fördermitteln des Bundes, des Landes, des Kreises und durch zahlreiche Spenden finanziert.