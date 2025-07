Die Gaststätte neben der Stadtverwaltung in der Weißandt-Gölzauer Hauptstraße wird gerade umgebaut. Was die Gründe dafür sind und wieviel Geld die Stadt investiert.

Nach jahrelangem Leerstand: Warum im „Saroya“ in Weißandt-Gölzau die Bauarbeiter anrücken

Gastronomie in der Stadt Südliches Anhalt

Weissandt-Gölzau/MZ. - Künftig Gyros und Moussaka statt Currys und Tandoori Chicken? Könnte sein. Seit Jahren ist das ehemalige indische Restaurant „Saroya“, das auch Pizza und Schnitzelgerichte auf der Karte hatte, geschlossen. Das Lokal mit dem markanten Holzumbau an der Terrasse befindet sich in der Hauptstraße in Weißandt-Gölzau.