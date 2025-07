Beliebtes Kultmoped Jessener Jugendliche stehen auf Simson: Ein junger Mann steckt sogar 20.000 Euro in seine S51

Florian Wendt ist Betreuer im Jessener Freizeittreff „Wiesengrund“. Seine Leidenschaft fürs Schrauben an alten Mopeds wie Simsons und Schwalben gibt er dort auch an Jugendliche weiter. Warum die Kultmopeds bei den jungen Leuten so gut ankommen.