HFC und FCM sollen am 29. Mai Sachsen-Anhalts DFB-Pokal-Teilnehmer ermitteln: Aber findet das Derby auch wirklich statt?

Halle (Saale)/Magdeburg - Ein „bürokratischer Lapsus“, so teilte es der Thüringer Landesverband (TFV) am Dienstag mit, sorgte dafür, dass das angesetzte Endspiel um den Landespokal am 29. Mai zwischen den Regionalligsten FC Carl Zeiss Jena und ZFC Meuselwitz geplatzt ist.

Der Fußball-Oberligist Rot-Weiß Erfurt und der FC An der Fahner Höhe hatten gegen den Beschluss geklagt. Erfolgreich, weil man es versäumt hatte, für die laufende Spielzeit eine Klausel festzulegen, die dem Verband eine flexible Gestaltung der Wertungsmodalitäten im Falle des Abbruchs lässt.

Landespokal: FSA kann Probleme wie in Thüringen ausschließen

Dass der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) ebenfalls über einen solchen juristischen Fauxpas stolpern könnte, darüber war spekuliert worden. Das sei aber auszuschließen, wie FSA-Vizepräsident Jörg Bihlmeyer auf MZ-Nachfrage bestätigt. „Einen solchen Lapsus gibt es bei uns nicht. Alle bisherigen Regelungen gelten auch für die aktuelle Saison“, sagte er.

Trotzdem ist die Austragung des Ausscheidungsspiels um die DFB-Pokalteilnahme zwischen dem Halleschen FC und dem 1. FC Magdeburg noch nicht endgültig gesichert. Der SV Graf Zeppelin Abtsdorf aus der Landesklasse hat nämlich als einziger im Landespokal verbleibender Verein Klage gegen die Entscheidung des FSA eingereicht. Bihlmeyer rechnet mit einem Urteil des Sportgerichts bis zum Mittwoch.

Bihlmeyer sagt über das anstehende Gerichtsurteil: „Wir hoffen, dass ein gutes Ende dabei rauskommt. Wenn wir verlieren, dann muss den Vereinen bewusst sein, dass es schwierig wird, einen Teilnehmer für den DFB-Pokal zu ermitteln.“ Schließlich befinden sich wegen der Corona-Verordnungen aktuell nur Magdeburg, Halle und Halberstadt im Trainings- oder Spielbetrieb.

Gerichtsurteil könnte Derby FCM gegen HFC noch verhindern

Gewinnt der Verein, könnte auch das Pokal-Derby noch abgesetzt werden. „Die Frage ist, ob das Spiel bei einer juristischen Niederlage des FSA statt findet. Dem Verband entstehen ja Kosten für Stadionmiete und Sicherheitskräfte“, erklärte Bihlmeyer. Trotz des offenen Ausgangs des Rechtsstreits schreiten die Planungen für den 29. Mai aber voran.

Fest steht bereits, dass weder der Hallesche FC noch der 1.FC Magdeburg, die sich beide um eine Austragung beworben haben, ein Heimspiel bekommen.

„Das Spiel wird auf neutralem Boden stattfinden, da es ja nicht ein Pokalfinale, sondern lediglich ein Qualifikationsspiel ist“, erklärte Bihlmeyer. Er nannte auch die möglichen Austragungsorte: In Frage kämen Dessau oder Halberstadt. „Darüber wird am Freitagabend in einer Online-Konferenz beraten“, sagte der FSA-Vizepräsident. (mz)