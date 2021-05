Derby HFC gegen FCM wird in Halberstadt ausgespielt

Halle (Saale)/Magdeburg - Am 29. Mai spielen der Hallesche FC und der 1. FC Magdeburg am „Tag der Amateure“ um einen Platz im DFB-Pokal. Nun ist auch klar, wo das Derby ausgetragen wird: Im Friedensstadion von Halberstadt. Das bestätigte Jörg Bihlmeyer, für das Spielwesen zuständiger Vizepräsident beim Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA), am Montag auf MZ-Anfrage: „Das wurde in einer Videokonferenz mehrheitlich entschieden.“

Zuschauer wird es beim Entscheidungsspiel der beiden Drittligisten nicht geben, allerdings ist man beim FSA auf Fans vor Ort vorbereitet, um mögliche brenzlige Situation von Beginn an zu unterbinden. Auch die Anstoßzeit der Partie ist noch offen und wird im Abstimmung mit den TV-Sendern festgelegt. Wer offiziell als „Heimteam“ fungiert, wird ebenfalls noch festgelegt.

Das Friedensstadion, Heimspielstätte des Regionalligisten Germania Halberstadt, hatte sich bei der Auswahl des Spielortes gegen das Paul-Greifzu-Stadion in Dessau durchgesetzt. Dort hatte es für den FSA „sicherheitstechnische Bedenken“ gegeben, wie Bihlmeyer mitteilte.

Ergebnis der Klage gegen FSA-Lösung steht noch aus

Wegen der Corona-Pandemie hatte der FSA den Spielbetrieb im Landespokal Sachsen-Anhalt 2020/21 im Achtelfinale eingefroren. Er soll in der Folgesaison ausgespielt werden. Um dennoch einen DFB-Pokal-Teilnehmer für die Saison 2021/22 melden zu können, beschloss der Verband ein Entscheidungs-Derby der beiden klassenhöchsten Teams aus Halle und Magdeburg - was nicht allen noch im Wettbewerb verbliebenen Amateursklubs gefiel.

So hat Graf Zeppelin Abtsdorf gegen die Lösung des Verbands geklagt, das Sportsgericht-Urteil wird Ende der Woche erwartet. Gewinnt der Amateurklub vor Gericht, findet das Derby am 29. Mai nicht statt - und für den FSA wird es schwierig, eine neue Lösung für den DFB-Pokal zu finden. Dann könnte es tatsächlich auf einen Losentscheid zwischen allen 18 Klubs hinauslaufen, die noch im Wettbewerb vertreten sind. (mz/chk/bbi)