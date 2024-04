Halle/MZ - Das Halbfinale im Fußballlandespokal zwischen Oberligist VfL Halle 96 und Drittligist Hallescher FC wird nicht am 8. Mai und auch nicht im Stadion am Zoo des VfL ausgetragen. Das gab der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) am Mittwoch bekannt.

Stattdessen wird am 14. Mai um 19.30 im Leuna-Chemie-Stadion ausgetragen, das Heimrecht also getauscht. Hintergrund der Terminverlegung ist laut FSA, dass sowohl der HFC als auch der VfL in ihren Ligen jeweils gegen den Abstieg kämpfen. Im Stadion am Zoo des VfL kann um 19.30 Uhr allerdings nicht mehr gespielt werden, da es nicht über Flutlicht verfügt.

HFC und VfL 96 waren zuletzt 2015 im Landespokal aufeinandergetroffen. Damals setzte sich der Favorit im Finale, das ebenfalls im eigenen Stadion ausgetragen wurde, mit 6:0 durch.

Sollte der HFC seiner klaren Favoritenrolle gerecht werden, ist es nach MZ-Informationen wahrscheinlich, dass das Pokalfinale gegen den Sieger der Partie zwischen dem SSC Weißenfels und Germania Halberstadt am 25. Mai ebenfalls im Leuna-Chemie-Stadion ausgetragen wird.