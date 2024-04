Carlo Ancelottis Zeit beim FC Bayern war kurz und wenig erfolgreich. Zehn Jahre nach einem großen Halbfinalsieg in München kehrt er mit Real Madrid in die Allianz Arena zurück.

München - Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hegt bei seiner Rückkehr nach München „keine Revanchegelüste“ im Champions-League-Halbfinale gegen seinen Ex-Club FC Bayern. „Es hätte damals länger sein können. Aber mein Gott“, sagte der 64 Jahre alte Italiener in der Allianz Arena gelassen zu seiner nur 15 Monate währenden Amtszeit beim deutschen Fußball-Rekordmeister von Juli 2016 bis zur vorzeitigen Trennung Ende September 2017.

Er habe „sehr schöne Erinnerungen“ an das Leben in München, „einer tollen Stadt mit einer sehr hohen Lebensqualität“. Und er sei auch immer noch „voller Zuneigung“ zum damaligen Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge. Bei der Frage nach seinen Deutsch-Kenntnissen kam Ancelotti nur ein kurzer Satz in der fremden Sprache über die Lippen: „Ich habe vergessen Deutsch.“ Dann wechselte er wieder ins Spanische.

„Ich habe vergessen Deutsch“

Der viermalige Champions-League-Gewinner Ancelotti kehrt im Halbfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr) aber auch mit guten sportlichen Erfahrungen in die Allianz Arena zurück. Vor exakt zehn Jahren gewann er in München mit Real gegen die damals von Pep Guardiola trainierten Bayern triumphal mit 4:0 und zog ins Endspiel der Königsklasse ein. „Diese Vergangenheit ist eine gute Erinnerung“, sagte Ancelotti in der Pressekonferenz.

Die Bayern-Mannschaft bewertet er nicht nach den Saison-Ergebnissen in der Bundesliga, sondern an den Auftritten in der Champions League. „Sie waren sehr gut in beiden Spielen gegen Arsenal, einer starken Mannschaft“, sagte Ancelotti. „Und Bayern hat wie wir eine Tradition in der Champions League.“ Reals Ziel sei der nächste Einzug ins Endspiel. „Aber dafür muss ein Halbfinale perfekt sein“, sagte der Rückkehrer.