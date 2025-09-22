Während es im halleschen Angriff kriselt, glänzt der Ex-Spieler mit einer Topquote. Das sorgt für Kritik der HFC-Fans. Warum die für Sportchef Meyer zu kurz greift.

Bereut es der HFC, Jonas Nietfeld nicht gehalten zu haben?

Halle/MZ. - Daniel Volbert hatte zwei Szenarien im Kopf, wie das Spiel beim Halleschen FC hätte ablaufen können. „Entweder der HFC kommt mit einer Wucht heraus, die uns zerstört. Oder wir haben die eine Chance“, sagte der Trainer des BFC Preussen nach dem 1:0-Sieg seines Teams im Leuna-Chemie-Stadion am Samstag. Der Aufsteiger hatte die eine erhoffte Möglichkeit genutzt, direkt nach der Halbzeit nach einem Standard getroffen, und war von der befürchteten halleschen Wucht verschont geblieben.