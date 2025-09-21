Die SV Fortuna Magdeburg errang am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 102 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SC Bernburg.

Magdeburg/MTU. Im Spiel zwischen Magdeburg und Bernburg am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (2:1)-Sieg für das Team aus Magdeburg.

Dustin Strobach (SC Bernburg) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Drilon Halilaj den Ball ins Netz (26.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Fortuna Magdeburg gegen SC Bernburg – Minute 26

Unentschieden. Magdeburgs Nils Lange konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In Minute 58 fiel der finale Treffer der Partie. 13 Minuten nach der Pause gelang es Albert Halilaj, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SC Bernburg

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Megel, Pide, D. Halilaj (65. Valle Pousa), A. Halilaj (65. Steinbach), Kovkrak, Lange, Kauka (81. Ehrenberg), Gerstner (81. Sturm), Domitz, Weidemeier

SC Bernburg: Schneider – Strobach, Schauer, Hilmer (78. Heute), Raeck, Fahland, Schmidt (50. Staat), Binkau (46. Lange), Krüger, Lange, Heitzmann

Tore: 0:1 Dustin Strobach (17.), 1:1 Drilon Halilaj (26.), 2:1 Nils Lange (38.), 3:1 Albert Halilaj (58.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Moritz Winter, David Kawitzke; Zuschauer: 102