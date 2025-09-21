Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI durfte sich der Reideburger SV vor 36 Zuschauern über einen soliden 6:3 (2:2)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex) freuen.

Gleich nach dem Anstoß schoss Max Mücke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Die Hallenser konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Ben Müller der Torschütze (12.).

Dabei blieb es jedoch nicht. Halle ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe traf in Minute 24. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Nino Frerichs versenkte den Ball in Minute 29. 2:2. Die Hallenser konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Azad Yildiz traf in der 53. Spielminute. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Marian Gläser traf in Spielminute 59 ein weiteres Mal, gefolgt von Nino Frerichs und Mücke (71., 87.). Spielstand 5:3 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Mücke, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:3 auszubauen (89.). Der Reideburger SV sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Einheit Halle (Flex)

Reideburger SV: Schaaff (46. Schindler) – Köhler, Mücke, (63. Bismark), Scholz (43. Reiss), Henze (28. Drüppel), Gläser, Stelzner, Frerichs

SG Einheit Halle (Flex): Michels – Onoharigho, Müller, Ahmadi (46. Hein), Yildiz, Efionayi Efe, Barrot, Sharka

Tore: 1:0 Max Mücke (8.), 1:1 Ben Müller (12.), 1:2 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (24.), 2:2 Nino Frerichs (29.), 2:3 Azad Yildiz (53.), 3:3 Marian Gläser (59.), 4:3 Nino Frerichs (71.), 5:3 Max Mücke (87.), 6:3 Max Mücke (89.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 36