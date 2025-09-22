Für Julian Vogel steht am Sonnabend in Aschersleben schon die dritte Titelverteidigung an. Und nach dem Duell mit Sami Ahmeti soll der Junioren-WM-Gürtel der WBO im Super-Weltergewicht natürlich in der Heimatstadt des SES-Boxers bleiben.

Julian Vogel steigt am Sonnabend in seiner Heimatstadt Aschersleben gegen Sami Ahmeti in den Ring und will da den Weltmeistergürtel der Junioren verteidigen.

Aschersleben - Für das Läuten der Glocke zum Beginn und Ende jeder Runde ist bei den Kämpfen von Julian Vogel der Zeitnehmer verantwortlich. In der Laufhalle des SC Magdeburg durfte der SES-Kämpfer kürzlich selbst ordentlichen Gong machen. Mit 3,28 Sekunden hatte er beim Sprinttraining über 30 Meter „fliegend“ eine neue Bestzeit hingelegt und bekam dafür sogar achtungsvolles Nicken von der sich für das Training bereit machenden SCM-Sprintergarde. Wenn er am kommenden Sonnabend (ab 22.30 Uhr auch live im MDR) im Ascherslebener Ballhaus in den Ring steigt, muss er sich beim Duell mit Sami Ahmeti aus Plattling in Bayern aber eher auf viele Glockenschläge sprich Runden einstellen. Denn die Verteidigung seines Junioren-WM-Gürtels der WBO im Super-Weltergewicht dürfte eher eine Langstrecke als ein Sprint werden.