Zenhnkämpfer muss aufgeben Zu große Schmerzen: Bitteres Ende für Til Steinforth vom SV Halle bei der WM

Bei der Leichtathletik-WM in Tokio konnte Til Steinforth nicht mehr weitermachen. Nach nur drei Disziplinen zwang ihn eine Verletzung zum Ausstieg.

Von Tobias Große Aktualisiert: 22.09.2025, 18:31
Til Steinforth vom SV Halle musste bei der Leichtathletik-WM in Tokio im Zehnkampf verletzt aufgeben. 
Tokio/Halle/MZ - Am Ende siegte die Vernunft. Schweren Herzens. „Nach Rücksprache mit dem Trainerteam, den Medizinern und meiner Familie muss ich den Zehnkampf vorzeitig beenden“, verkündete Till Steinforth am Samstag, nachdem der Wettkampf der Alleskönner bei der Leichtathletik-WM gerade einmal so richtig begonnen hatte.