Bei der WM in Japan: Till Steinforth aus Halle sorgt mit einer Schuh-Revolution für Aufsehen

Tokio/MZ - Wenn Till Steinforth am Samstag das Nationalstadion in Tokio betritt, wird eine Weltneuheit in seiner Sporttasche stecken. Der „Ripple Runner“, wie ihn der Zehnkämpfer des SV Halle getauft hat, der „Wellenläufer“ – frei übersetzt – ist der erste rein im 3D-Druck hergestellte Laufschuh.