Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III konnte sich der Nachwuchs FC Landsberg vor 30 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst freuen.

Landsberg/MTU. In einer unverhofften Wende hat der Nachwuchs FC Landsberg nach einem klaren Rückstand den TSV Rot-Weiß Zerbst mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Daniel Gallasch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Kevin Lucas das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (36.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Justin-Joel Koch den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (39.).

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der Nachwuchs FC Landsberg musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Landsbergs Koch konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Nur kurz darauf gelang es Koch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (66.). Der Nachwuchs FC Landsberg sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – TSV Rot-Weiß Zerbst

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Scheller, Perll, Koch, Ketzel, Hirschel (64. Schmidt), Schneider, Ludwig, Gebhardt (55. Lorbeer), Weygant, Lorenz

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hänsel, Thielen (24. Nehring), Schöne (37. Syring), Friedrich, Schmitz (83. Henning), Hanuszkiewicz, Geilich, Hahn, Albrecht (16. Becker), Pötzschke

Tore: 0:1 Kevin Lucas (36.), 1:1 Justin-Joel Koch (39.), 2:1 Justin-Joel Koch (65.), 3:1 Justin-Joel Koch (66.); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30