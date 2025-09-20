Für den Gastgeber SV Höhnstedt endete das Duell mit der Turbine Halle II am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Salzatal/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Höhnstedt und Turbine Halle II ist auf Augenhöhe geendet.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Axel Everding (Turbine Halle II) netzte in der 4. Minute der zweiten Spielhälfte (49.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

61. Minute SV Höhnstedt und Turbine Halle II im Gleichstand – 1:1

Das rettende Tor für den SV Höhnstedt fiel 16 Minuten nach der Pause, als Danny Schulz den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Salzataler Team errang (61.). Die Gegner vom SV Höhnstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – Turbine Halle II

SV Höhnstedt: Kalcher – V. Matz, Dressel, Göring, Rickert, Kropp, Aschenbach (76. Ruckhardt), Schulz, Schauer, L. Matz (60. Müller), Balashov

Turbine Halle II: Umlauft – Nultsch, Zahn, Heldt, Anders, Everding (76. Fallouti), Kochmann (68. Günther), Braunschweig, Krziwanie (13. Makosch), Hayatou (88. Dannemann), Brülls (61. Titonis)

Tore: 0:1 Axel Everding (49.), 1:1 Danny Schulz (61.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 127