Der Roter Stern Sudenburg errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 4:3 (0:3)-Heimsieg gegen den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und der SV 1889 Altenweddingen haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 4:3 (0:3). In einer schlagartigen Kehrtwende hat der Roter Stern Sudenburg nach einem klaren Rückstand den SV 1889 Altenweddingen mit einem 4:3 (0:3) bezwungen.

Es waren schon 31 Minuten des Spiels vergangen, als Florian Dethlefsen für Altenweddingen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Jannes Krüger den Ball ins Netz (32.).

Roter Stern Sudenburg liegt 0:2 zurück – Minute 32

Die Sülzetaler erhöhten noch einmal. Florian Dethlefsen versenkte den Ball in Spielminute 39 zum zweiten Mal. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sülzetaler den Ball in der 61. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Berliner holten langsam auf. David Abraham traf in der 64. Spielminute, gefolgt von Gino-Fabien Gläser (82.). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Am Ende der Partie sollte es dem Roter Stern Sudenburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Marvin Pfitzner den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Stern sicherte (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Berliner sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV 1889 Altenweddingen

Roter Stern Sudenburg: Barth – Graupner, Riedel, Spilgies (46. Unger), Schimmelpfennig (65. Pfitzner), Abraham (90. Moushfiq), Pakebusch, Gläser (90. Böttcher), Hennings, Felgenhauer, Telge (46. Wildenhof)

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Schwarz, Winkelmann, Harnau (60. Thielecke), Tschepe, Krüger, Deike (22. Selent), Sedlak (60. Wendland), Rein (53. Mootz), Hanft (77. Thielecke), Dethlefsen

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (31.), 0:2 Jannes Krüger (32.), 0:3 Florian Dethlefsen (39.), 1:3 Philipp Selent (61.), 2:3 David Abraham (64.), 3:3 Gino-Fabien Gläser (82.), 4:3 Marvin Pfitzner (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Tobias Wiebach; Zuschauer: 104