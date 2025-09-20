Fußball-Landesklasse 2: Mit einem beeindruckenden 5:1 (1:1) ging der Eilslebener SV von Trainer Fabian Dilge aus dem Spiel mit dem SSV Samswegen 1884 vom Platz.

Eilsleben/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der Eilslebener SV nach einem klaren Rückstand den SSV Samswegen 1884 mit einem 5:1 (1:1) bezwungen.

In Minute 11 schoss David Herbst das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Christian Jakobs (15.) erzielt wurde.

Eilslebener SV und SSV Samswegen 1884 – 1:1 in Minute 15

Spielstand 1:1. Das Eilslebener Team legte sich ins Zeug und errang die Führung. Benjamin Sacher traf in der 50. Minute, gefolgt von Laurin Matthies (77.). Zu all dem Jammer lenkte der Börder den Ball in der 91. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen 1884 steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Das Spiel endete bitter für die Börder. In der ersten Nachspielminute lenkte Fabian Lehmann den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SSV Samswegen 1884

Eilslebener SV: Bergeest – Falk, Jakobs, Haus, Pruhs (46. Sengewald), Weber (46. Köhler), Willms (63. Matthies), Reber, Derda (69. Wittek), Duckstein (81. Gerhardt), Sacher

SSV Samswegen 1884: Sonnabend – Resch (85. Moustafa), Lehmann, Gamroth, Wagner, Herbst (70. Engler), Kober, Bartsch, Ermisch, Ismail (85. Jahns), Nagel (36. Mazlomi)

Tore: 0:1 David Herbst (11.), 1:1 Christian Jakobs (15.), 2:1 Benjamin Sacher (50.), 3:1 Laurin Matthies (77.), 4:1 Fabian Lehmann (90.+1), 5:1 Benjamin Sacher (90.+5); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Rainer Wielinski, Arian Noel Schütze; Zuschauer: 74