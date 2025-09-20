Der SV Romonta 90 Stedten errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 40 Zuschauern einen klaren 5:3 (2:1)-Sieg gegen den FC Eintracht Köthen.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Der SV Romonta 90 Stedten und der FC Eintracht Köthen haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 5:3 (2:1).

Janes Marschall (FC Eintracht Köthen) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Aber die Mansfelder gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 41 wurde das Gegentor durch Maximilian Thomas erzielt.

Minute 41 SV Romonta 90 Stedten und FC Eintracht Köthen im Gleichstand – 1:1

Spielstand 1:1. Das Mansfelder Team legte weiter vor und errang einen Vorsprung. Nils Grünhage traf in der 44. Spielminute per Strafstoß. Es wollte den Stedtenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Oleksandr Ishchenko versenkte den Ball in der 53. Minute noch einmal, gefolgt von Marschall (69.). Die Mansfelder blieben ihnen auf den Fersen. Franz Schrötter versenkte den Ball in der 76. Minute zum zweiten Mal, gefolgt von Grünhage (85.). Spielstand 4:3 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

In der Nachspielzeit nutzte der SV Romonta 90 Stedten noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Grünhage (Stedten) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+3). Mit 5:3 verließen die Mansfelder den Platz als Sieger. Die Mansfelder haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – FC Eintracht Köthen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Bielig, Schrötter, Prenz, Höher, Kaschperk (25. Thomas), Lindau, Grünhage, Siedler (82. Berger), Nachtwein, Merker (72. Pfautsch)

FC Eintracht Köthen: Friese – Finze, Ishchenko, Passou Bitalounani (46. Krause), Winter (83. Richter), Becker, Marschall, Paquo, Dzwonik, Räber Cruz (77. Fritsch), Abou

Tore: 0:1 Janes Marschall (15.), 1:1 Maximilian Thomas (41.), 2:1 Nils Grünhage (44.), 2:2 Oleksandr Ishchenko (53.), 2:3 Janes Marschall (69.), 3:3 Franz Schrötter (76.), 4:3 Nils Grünhage (85.), 5:3 Nils Grünhage (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Leonard Korn; Zuschauer: 40