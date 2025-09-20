Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Höhnstedt und Turbine Halle II am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Salzatal/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Höhnstedt und die Turbine Halle II am Samstag vom Platz gegangen. 127 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Höhnstedt.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Axel Everding für Halle traf und vier Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (49.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

61. Minute SV Höhnstedt auf Augenhöhe mit Turbine Halle II – 1:1

16 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Danny Schulz (Höhnstedt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Höhnstedt erlangen (61.). Die Gegner vom SV Höhnstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – Turbine Halle II

SV Höhnstedt: Kalcher – Balashov, Schauer, Kropp, Göring, Schulz, Dressel, L. Matz (60. Müller), Rickert, Aschenbach (76. Ruckhardt), V. Matz

Turbine Halle II: Umlauft – Heldt, Krziwanie (13. Makosch), Anders, Kochmann (68. Günther), Zahn, Nultsch, Brülls (61. Titonis), Hayatou (88. Dannemann), Braunschweig, Everding (76. Fallouti)

Tore: 0:1 Axel Everding (49.), 1:1 Danny Schulz (61.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 127